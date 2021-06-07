Türkiye TÜBİTAK 71 personel alımı yapacak: TÜBİTAK personel alımı Başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor?
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TÜBİTAK 71 personel alımı yapacak: TÜBİTAK personel alımı Başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor?

Türkiye

TÜBİTAK 71 personel alımı yapacak: TÜBİTAK personel alımı Başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 71 personel alımı gerçekleştirecek. Farklı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak 71 personel için başvuru şartları ve başvuru tarihleri ise TÜBİTAK tarafından açıklandı.

07 Haziran 2021, Pazartesi 10:14 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK tarafından alınacak 71 personel alımı başvuruları için araştırmalar devam ediyor. Başvurular, https://kariyer.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yapılırken, başvuru şartları ise en çok araştırılan konular arasında girdi.

 TÜBİTAK 71 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULAARI NEREYE YAPILIYOR?

Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

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