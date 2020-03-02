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TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak

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TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 95 AR-GE personeli alıyor. Peki, TÜBİTAK’a başvurular nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları…

02 Mart 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesine 95 personel alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) personel alımına ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

Son başvuru tarihi 23 Mart

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.

TÜBİTAK personel alımı ilanının detayları için tıklayın 

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