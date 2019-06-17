TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) 21 AR-GE personeli alıyor. Bu duyurunun ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Bugün Resmi Gazete'de bir ilan yayınlandı. İlanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne (UEKAE) 21 AR-GE personeli alınacağı belirtildi.
Yapılan duruyuru sonrası "TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu.
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