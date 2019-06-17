TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) 21 AR-GE personeli alıyor. Bu duyurunun ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

17 Haziran 2019, Pazartesi 12:54
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TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır?

Bugün Resmi Gazete'de bir ilan yayınlandı. İlanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne (UEKAE) 21 AR-GE personeli alınacağı belirtildi. 

Yapılan duruyuru sonrası "TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu.

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