TÜBİTAK AR-GE personeli başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) 21 AR-GE personeli alıyor. Bu duyurunun ardından başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...