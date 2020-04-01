TÜBİTAK ARDEB 32 uzman ve uzman yardımcısı personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nda (ARDEB) görevlendirilmek üzere 32 personel alımı yapacak.
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ARDEB bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere ise çeşitli meslek gruplarından 32 personel alınacak. Alımlar için başvurular 22 Nisan'a kadar yapılacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
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