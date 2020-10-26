Türkiye TÜBİTAK Beslenme ve Diyetetik Uzman-Uzman Yardımcısı alacak

TÜBİTAK Beslenme ve Diyetetik Uzman-Uzman Yardımcısı alacak

Türkiye

TÜBİTAK Beslenme ve Diyetetik Uzman-Uzman Yardımcısı alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Beslenme ve Diyetetik Uzmanı – Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2020 olarak açıklandı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 17:36 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Beslenme ve Diyetetik Uzmanı – Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

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İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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