TÜBİTAK Beslenme ve Diyetetik Uzman-Uzman Yardımcısı alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Beslenme ve Diyetetik Uzmanı – Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.