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Türkiye TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde çalışmak üzere 10 personel alınacak

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde çalışmak üzere 10 personel alınacak

Türkiye

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde çalışmak üzere 10 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

27 Nisan 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek.  Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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