TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bilişim teknolojileri enstitüsü (BTE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır. Son başvuru tarihi: 14.12.2020" denildi.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Teknik Değerlendirme) yaptırılabilecek ve adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecek.



