TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü 105 personel alacak! İşte başvuru şartları
TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsü personel alımı için ilan açtı. İlana göre 105 personel istihdam edilecek. İşte detaylar.
24 Kasım 2020, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bilişim teknolojileri enstitüsü (BTE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır. Son başvuru tarihi: 14.12.2020" denildi.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Teknik Değerlendirme) yaptırılabilecek ve adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecek.