Türkiye TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Ar-Ge personeli alacak! İşte başvuru şartları
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TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Ar-Ge personeli alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne Ar-Ge personeli alacak! İşte başvuru şartları

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge personeli alınacağını açıkladı. İşte birime başvurmak için gerekli şartlar ve tüm detayları.

06 Ocak 2021, Çarşamba 18:19 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak belirtildi. Alım şartları ve diğer bilgiler için ilan sayfasına bakabilirsiniz.

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