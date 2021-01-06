TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi ise 27 Ocak 2021 olarak belirtildi. Alım şartları ve diğer bilgiler için ilan sayfasına bakabilirsiniz.







