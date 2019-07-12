TÜBİTAK Kimya mezunu İş Güvenliği Uzmanı alıyor!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı (BYKG) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak. Peki, TÜBİTAK’a nasıl başvuru yapılır? İşte TÜBİTAK başvuru şartları…

TÜBİTAK uzman veya uzman yardımcısı olarak başvuru yapacak adaylarda, Kimya Mühendisliği, Kimya veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olma, A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olma ve en az 2 yıl İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış olma şartlarını arıyor.

Alınacak uzman yardımcısı Kocaeli’nde görev yapacak. Başvurular 2 Ağustos’ta sona erecek.

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