TÜBİTAK koruma memuru başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TUBİTAK) 5 koruma memuru alınacak. İlan bugün yayımlandı ve adaylara 23 Ağustos'a kadar süre verildi. Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar "TÜBİTAK koruma memuru başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) bugün bir ilan yayımladı. Yapılan açıklamada ise "TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nde görev yapmak üzere memur (koruma) alınacaktır." denildi.
İlanın ardından başvuruda istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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