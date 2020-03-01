TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek. Başvurular 2 Mart'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Dağıtıcı başvuru şartları

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Büro memuru başvuru şartları

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7) En az 5 yıl Büro Memuru olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.