TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacağı bildirildi. Personel alımı için son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olarak açıklandı.