TÜBİTAK personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı(TÜBİTAK), İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi ise 24 Nisan 2020 olarak açıklandı.
03 Nisan 2020, Cuma 17:02 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacağı bildirildi. Personel alımı için son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olarak açıklandı.