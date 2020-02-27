Ekonomi TÜBİTAK personel alacak! İşte şartlar

TÜBİTAK personel alacak! İşte şartlar

Ekonomi

TÜBİTAK personel alacak! İşte şartlar

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.

27 Şubat 2020, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.  Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.

Dağıtıcı pozisyonuna personel alımı şartları

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Büro memuru pozisyona personel alım şartları

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7) En az 5 yıl Büro Memuru olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

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