Türkiye TÜBİTAK personel alıyor

TÜBİTAK personel alıyor

Türkiye

TÜBİTAK personel alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK, BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor. TÜBİTAK’a başvurular nasıl yapılır? İşte personel alımı ilanının detayları ve başvuru şartları…

10 Mart 2020, Salı 16:11 Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde işyeri hekimi alıyor.

Başvuru yapacak adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları ve Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıda adayların alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi ”ne sahip olmaları gerekiyor.

TÜBİTAK İşyeri Hekimi ilanının detayları için tıklayın 

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