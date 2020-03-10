TÜBİTAK personel alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde işyeri hekimi alıyor.

Başvuru yapacak adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları ve Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıda adayların alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi ”ne sahip olmaları gerekiyor.