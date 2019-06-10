TÜBİTAK personel başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli’de görevlendirilmek üzere 5 personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bu göreve takip olan adaylar şimdi başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

Ankara ve Kocaeli’deki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.