TÜBİTAK teknisyen alıyor
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere teknisyen alacak. Başvurular 18 Ekim’de sona erecek. Peki, TÜBİTAK’a başvurular nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK teknisyen alımı ilanının detayları…
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK Kocaeli’de bulunan Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere teknisyen alıyor. Başvuru yapacak adaylarda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında en az 3 yıl iş tecrübesi olması şartı aranıyor. Ayrıca adaylarda İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak, Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak ve vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmama şartı da aranıyor.
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