TÜBİTAK teknisyen alıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK Kocaeli’de bulunan Marmara Araştırma Merkezinde görevlendirmek üzere teknisyen alıyor. Başvuru yapacak adaylarda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında en az 3 yıl iş tecrübesi olması şartı aranıyor. Ayrıca adaylarda İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak, Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak ve vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmama şartı da aranıyor.

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