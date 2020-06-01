Türkiye TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne personel alınacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne personel alınacak

Türkiye

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne personel alınacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi'ne kadrolu personel alınacağı bildirildi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi'ne kadrolu personel alınacağı bildirildi. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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