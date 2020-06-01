TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Antalya'da bulunan Ulusal Gözlemevi'ne kadrolu personel alınacağı bildirildi. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.



