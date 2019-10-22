TÜBİTAK’a 16 personel alınacak. TÜBİTAK başvuruları nasıl yapılır?
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde 16 Ar-Ge teknisyeni istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alınacak.
TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alımı için son başvuru tarihi 12 Kasım olarak belirlendi.
İlana elektrik, elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi veya bilgisayar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.