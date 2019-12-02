TÜBİTAK'tan engelli personel alımı duyurusu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı paylaştığı duyuruda 10 engelli personelin alınacağını duyurdu.
TÜBİTAK tarafından Resmi Gazete'de paylaşılan ilanda 10 engelli personelin istihdam edileceği belirtildi. Alınacak personelin çalışma alanları ve kadro sayısı ise şöyle: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker.
Son başvuru tarihinin 6 Aralık olarak belirlendiği ilanda personeller Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.
İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.