TÜBİTAK tarafından Resmi Gazete'de paylaşılan ilanda 10 engelli personelin istihdam edileceği belirtildi. Alınacak personelin çalışma alanları ve kadro sayısı ise şöyle: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker.

Son başvuru tarihinin 6 Aralık olarak belirlendiği ilanda personeller Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.



