TÜBİTAK'tan engelli personel alımı duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı paylaştığı duyuruda 10 engelli personelin alınacağını duyurdu.

02 Aralık 2019, Pazartesi 09:16
A A
TÜBİTAK'tan engelli personel alımı duyurusu

TÜBİTAK tarafından Resmi Gazete'de paylaşılan ilanda 10 engelli personelin istihdam edileceği belirtildi. Alınacak personelin çalışma alanları ve kadro sayısı ise şöyle: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker. 

Son başvuru tarihinin 6 Aralık olarak belirlendiği ilanda personeller Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak. 

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ejder meyvesine yoğun ilgi! Üreticinin yüzünü güldürdü