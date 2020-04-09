Tüfekle vurdular! Yaralı ibibik, tedaviye alındı
Aksaray'da yol kenarında tüfekle vurulmuş olarak bulunan ibibik, tedaviye alındı.
09 Nisan 2020, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Aksaray'da kişi, yol kenarında yaralı bir ibibik bulunca, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.
Doğaya bırakılacak
Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen kuş, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan ibibiğin kanadındaki saçmalar çıkartıldı. İbibiğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.