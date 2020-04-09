Tüfekle vurdular! Yaralı ibibik, tedaviye alındı

Aksaray'da kişi, yol kenarında yaralı bir ibibik bulunca, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.

Doğaya bırakılacak

Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen kuş, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan ibibiğin kanadındaki saçmalar çıkartıldı. İbibiğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.



