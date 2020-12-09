Magazin Tuğba Altıntop: 200 euro ile Türkiye'ye geldim

Tuğba Altıntop: 200 euro ile Türkiye'ye geldim

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Tuğba Altıntop: 200 euro ile Türkiye'ye geldim

Şarkıcı Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi ve eski eşi Tuğba Altıntop, 'çocuklarını bırakıp gitti’ algısı hakkında konuştu. 43 yaşındaki şarkıcı; yalnız kaldığını, dolandırıldığını ve Türkiye’ye cebinde sadece 200 euro parayla geldiğini söyledi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Tuğba Altıntop, boşanma sürecinin ardından çektiği zorlukları canlı yayında anlattı. "Çocuklarını bıraktı gitti, kendi hayatını yaşıyor" algısı ile ilgili olarak ünlü şarkıcı, "İki çocuğum için savaş verdim. Amaç para değil, çocuklarımdı. Bir ara kazandım, sonra kaybettim. Yanımdaki herkes benim ismimi kullandı. Onları Allah'a havale ettim. Kalbim kırıldı" dedi.

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Altıntop, "Yalnız kaldım, kimsem yoktu. O dönem iyi olan herkesle arkadaşlık etmeye başlamıştım, ama tuttuğum herkes beni kullanmak istedi" ifadelerini kullandı.

'Çocuklarım için reklam yapmıyorum yapanı da kınıyorum'

43 yaşındaki şarkıcı, "Rafet seni bıraktı?" sorusuna, "200 euro ile Türkiye'ye geldim. 10-15 gün sonra para kazandım. O dönem 'Tuğba reklam yapıyor' diye beni çok ağlattılar. Ortaya bir kişi gerekiyordu, beni seçmişler. Avukat tutacak param yoktu, sonraki tuttuklarım da dolandırdı. 'Ben asla çocuklarım için reklam yapmıyorum' demiştim, asla yapmadım, yapmam, yapanı da kınıyorum" yanıtını verdi.

'300 TL ile eve döndüm'

Tuğba Altıntop, "Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım" şeklinde konuştu.

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli olan Altıntop, "Uzun süre yurtdışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' içgüdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için" açıklamasını yaptı.


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