Magazin Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıktı

Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıktı

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Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıktı

Şarkıcı Tuğba Altıntop, Instagram’da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman’ı takipten çıktı.

26 Ocak 2021, Salı 08:36 Son Güncelleme:
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Eski model, “Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Her şey yerinde güzel. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez” diye yazdı. Geçen ay önce Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Tuğba Altıntop, boşanma sürecinin ardından çektiği zorlukları canlı yayında anlatmıştı.

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'Amaç para değildi'

"Çocuklarını bıraktı gitti, kendi hayatını yaşıyor" algısı ile ilgili olarak ünlü şarkıcı, "İki çocuğum için savaş verdim. Amaç para değil, çocuklarımdı. Bir ara kazandım, sonra kaybettim. Yanımdaki herkes benim ismimi kullandı. Onları Allah'a havale ettim. Kalbim kırıldı" demişti.

Altıntop, "Yalnız kaldım, kimsem yoktu. O dönem iyi olan herkesle arkadaşlık etmeye başlamıştım, ama tuttuğum herkes beni kullanmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.

43 yaşındaki şarkıcı, "Rafet seni bıraktı?" sorusuna, "200 euro ile Türkiye'ye geldim. 10-15 gün sonra para kazandım. O dönem 'Tuğba reklam yapıyor' diye beni çok ağlattılar. Ortaya bir kişi gerekiyordu, beni seçmişler. Avukat tutacak param yoktu, sonraki tuttuklarım da dolandırdı. 'Ben asla çocuklarım için reklam yapmıyorum' demiştim, asla yapmadım, yapmam, yapanı da kınıyorum" yanıtını vermişti.

"300 TL ile eve döndüm" 

Tuğba Altıntop, "Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım" şeklinde konuşmuştu.

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli olan Altıntop, "Uzun süre yurtdışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' içgüdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için" açıklamasını yapmıştı.

'Böyle bir şey yaşamadık'

Öte yandan Tuğba Altıntop’un geçtiğimiz aylarda katıldığı bir TV programında, "Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisiyle girdi” açıklamasında bulunmuştu. Bu iddialara Rafet El Roman yanıt vermişti.

Ünlü şarkıcı, “Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda” ifadelerini kullanmıştı.

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