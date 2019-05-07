Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Manken ve oyuncu Tuğba Altıntop, geçen günlerde savcılığa başvurdu.

Rafet El Roman'la Rer Müzik Yapım isimli bir şirket kurduklarını kaydeden Tuğba Altıntop, eski eşinin bir süre sonra imzasını taklit ederek önemli kararlar aldığını, bundan kendisini haberdar etmediğini belirtti.

ZARARA UĞRAMADIM

Savcılık, bunun üzerine özel belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ancak Tuğba Altıntop tekrar savcılığa giderek Rafet El Roman'la aralarındaki sorunu hallettiklerini, bir zarara uğramadığını söyleyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.