Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!

Tuğba Altıntop, eski eşi Rafet El Roman’ı, birlikte kurdukları şirkette imzasını taklit ederek usulsüz işlem yapmakla suçladı. Tuğba Altıntop, daha sonra eski eşine kıyamayıp şikayetini geri çekti

07 Mayıs 2019, Salı 08:55
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Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Manken ve oyuncu Tuğba Altıntop, geçen günlerde savcılığa başvurdu.

Rafet El Roman'la Rer Müzik Yapım isimli bir şirket kurduklarını kaydeden Tuğba Altıntop, eski eşinin bir süre sonra imzasını taklit ederek önemli kararlar aldığını, bundan kendisini haberdar etmediğini belirtti.

ZARARA UĞRAMADIM

Savcılık, bunun üzerine özel belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ancak Tuğba Altıntop tekrar savcılığa giderek Rafet El Roman'la aralarındaki sorunu hallettiklerini, bir zarara uğramadığını söyleyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.

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