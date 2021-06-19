Tuğba Coşkun kaçtı, Nergis Kumbasar konuştu: Dolduruşa geldiler

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın geçmişinin temiz olmadığını söyleyince ortalık karışmıştı. Çok sinirlenen Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’i Tuğba Coşkun ile evliyken evdeki hizmetliye tecavüz etmekle suçlamış, tüm eski eşlerinin de olayı bildiğini iddia etmişti. Şovmen bunun üzerine anında Seda Sayan’a zeytin dalı uzattı. Seda Sayan da geri adım atıp kendini yanlış ifade ettiğini söyledi.

KONUŞMAK ISTEMEDİ

Erbil’in kızının annesi Nergis Kumbasar önceki gün Etiler Papermoon’daydı. Konuya dair sorular üzerine “Araya giren birileri tarafından dolduruşa gelmiş, yanlış şeyler söylemiş olabilir. Biz Seda’yı severiz, o da Erbil’i çok sever” yanıtını verdi. Mehmet Ali’nin 2010’da boşandığı Tuğba Coşkun da aynı saatlerde Etiler Akmerkez’deydi. İddialar hakkında ağzını bıçak açmadı, “Konuşmak istemiyorum” dedi ve hızla AVM’yi terk etti.