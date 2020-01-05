Tuğba Ekinci bikinili fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz eylül ayında "Adriana Lima mı kaldı?” diyerek vücudunu gösterip Brezilyalı model Adriana Lima’ya meydan okuyan Tuğba Ekinci, Instagram hesabından kırmızı bikini giydiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "Bunlar kışın lazım" notunu düşen Ekinci gülücük emojisi de koymayı ihmal etmemiş.

Spor salonundan paylaştı

Tuğba Ekinci Adriana Lima'ya resmen meydan okudu.

“Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye… Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima mı kaldı? “ diyerek vücudunu göstermişti.

'Ben bunları nasıl beğenmişim'

Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söylemişti.

Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiği ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim’ diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

Tuğba Ekinci, şimdilerde dizi ve sinema filmlerinde rol alan İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun, Ümit Cem Şenol gibi isimlerle bir dönem aşk yaşamıştı.

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