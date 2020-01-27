Tuğba Ekinci fitili ateşledi: Sıkıntı büyük sende kızım

Demet Akalın'ın depremzeleder için hazırlayıp paylaştığı yardım çuvalı tartışma çıkardı.

Tuğba EKinci Demet Akalın'ın "Ben kamyonetimi tuttum. Uyuyan dostların canı sağ olsun" mesajına sert tepki gösterdi

Ekinci, "Doğru konuşmanı, paranla iyilik yapıyorsan, cümlelerini seçmeni temenni ediyorum . Bana iyilik yapmıyorsun kendine yapıyorsun. Açıklama yaparken saldırma kardeşim ne halt yiyeceksen ye saldırma, ilk ve son uyarım.

Kendini ne sanıyorsan zevk sahibi insanlarda bir yerin yok. Arabesk geldin arabesk gidiyorsun. Bir Gülşen, bir Hande Yener değilsin. Cool İnsan hiç olamadın. O başarılarına yazık.

Kusura bakma Demet bu sensin. Kimse seni sevmiyor, şöhretin bittiğinde de yalnız kalırsın böyle devam edersen.

Zaten yalnızsın da huyun yüzünden sıkıntı büyük sende kızım."