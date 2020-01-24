Geçtiğimiz aylarda "Adriana Lima mı kaldı?” diyerek spor salonundan video paylaşan Tuğba Ekinci şimdi de bikinili fotoğrafını paylaşarak Hadise ve Hülya Avşar'a meydan okudu.

Tuğba Ekinci, bikinili fotoğraf paylaşarak Hadise ve Hülya Avşar’a meydan okuyorum . İkisi de hava sıkıyor. ikisini de severim .) dedi.

"Bunlar kışın lazım"

Ekinci, Brezilyalı model Adriana Lima’ya meydan okuyan Ekinci Instagram hesabından kırmızı bikini giydiği fotoğrafını paylaşarak "Bunlar kışın lazım" notunu düşmüştü.

'Ben bunları nasıl beğenmişim'

Tuğba Ekinci, ekranda eski sevgililerini görünce televizyonu kapattığını söylemişti.

Eski sevgililerinin yakışıklılıklarını kaybettiği ve çirkinleştiği için o dizileri kapattığını belirten şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda ‘Ben bunları nasıl beğenmişim’ diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuşmuştu.





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