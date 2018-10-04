Tuğba Ekinci: Hülya Avşar mı kaldı?

Geçen gün İstinyePark'taki La Petite Maison Restaurant'a bir iş görüşmesi için gelen Hülya Avşar çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

''BU SENE FİLM ÇEKME SAHNESİ''

Hülya Avşar, "Size sürprizim var. Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"HÜLYA AVŞAR MI KALDI?"

Hülya Avşar'ın bu açıklamasına Tuğba Ekinci'den yorum geldi.

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından "Hülya Avşar mı kaldı?" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.

HÜLYA AVŞAR'IN 'SELFİ' HÜSRANI

Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti. Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurmuştu.

Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.



