Magazin Tuğba Ekinci'den cesur sahne kostümü

Tuğba Ekinci'den cesur sahne kostümü

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Tuğba Ekinci'den cesur sahne kostümü

Tuğba Ekinci, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Tuğba Ekinci şimdi ise marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Tuğba Ekinci giydiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü oldu. Markanın bütün organizasyonları katılmak için 1 senelik anlaşma yapan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığın el sıkıştı.

TUĞBA EKİNCİ CESUR SAHNE KOSTÜMÜYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Tuğba Ekinci, önceki akşam da markanın lansman töreninde sahne aldı. Ekinci, giydiği cesur sahne kostümüyle, meslektaşları Gülşen ve Hande Yener’i aratmadı. İşte Tuğba Ekinci'nin sahnede giydiği cesur kostüm..

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, formda vücuduyla adından söz ettiriyor.

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