Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci bir cilt markasının reklam yüzü oldu. Markanın bütün organizasyonları katılmak için 1 senelik anlaşma yapan Tuğba Ekinci, markayla 150 bin dolar karşılığın el sıkıştı.

TUĞBA EKİNCİ CESUR SAHNE KOSTÜMÜYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Tuğba Ekinci, önceki akşam da markanın lansman töreninde sahne aldı. Ekinci, giydiği cesur sahne kostümüyle, meslektaşları Gülşen ve Hande Yener’i aratmadı. İşte Tuğba Ekinci'nin sahnede giydiği cesur kostüm..

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Tuğba Ekinci, formda vücuduyla adından söz ettiriyor.