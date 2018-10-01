Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı şu sıralar genç kızların gözdesi haline gelmiş durumda.

27 yaşındaki Hakan Sabancı verdiği bir röportajda, hayatında olacak kadının trip atmayan, zeki ve esprili olması gerektiğini söyledi.

''TRİP ATMAYACAK, ZEKİ VE ESPRİLİ OLACAK''

Hakan Sabancı, karşı tarafta beğendiği ve rahatsız olduğu özellikler hakkında şunları söyledi: ''Yalandan hoşlanmam. Aptal yerine konmaya hiç tahammül edemem. Kızların trip atmasına gelemem. Çok itici ve manasız bulurum. Sevgilim, güler yüzlü, samimi, zeki ve esprili olmalı. Yakın arkadaşlarımla da iyi anlaşmalı''

''TOK EVİN AÇ KEDİSİ''

Bu haberi okuyan şarkıcı Tuğba Ekinci de Instagram hesabından sosyetik playboyun fotoğrafını paylaşıp altına da ''Tok evin aç kedisi '' yorumunu düştü.

İŞTE TUĞBA EKİNCİ'NİN O PAYLAŞIMI: