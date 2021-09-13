Tuğba Ekinci'den kırmızı elbiseli cesur paylaşım
Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, bunlara bir yenisini daha ekledi. Bir güzellik markasının reklam yüzü olan Tuğba Ekinci’nin kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.
13 Eylül 2021, Pazartesi 13:57 Son Güncelleme:
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Yaz sezonunda Bodrum’da hem tatil yapıp hem de sahne alan Tuğba Ekinci, iddialı bikinili pozlarıyla gözleri üzerine çekmişti. Formda vücuduyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, Bodrum tatilinin ardından İstanbul’a döndü.
TUĞBA EKİNCİ’DEN CESUR PAYLAŞIM
İstanbul’a döner dönmez bir markanın reklam yüzü olan Tuğba Ekinci, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı’nda boy gösterdi.
Sosyal medya sayfasından fuarda çekilen görüntülerini paylaşan Tuğba Ekinci, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
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