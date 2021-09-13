Yaz sezonunda Bodrum’da hem tatil yapıp hem de sahne alan Tuğba Ekinci, iddialı bikinili pozlarıyla gözleri üzerine çekmişti. Formda vücuduyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, Bodrum tatilinin ardından İstanbul’a döndü.

TUĞBA EKİNCİ’DEN CESUR PAYLAŞIM

İstanbul’a döner dönmez bir markanın reklam yüzü olan Tuğba Ekinci, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı’nda boy gösterdi.

Sosyal medya sayfasından fuarda çekilen görüntülerini paylaşan Tuğba Ekinci, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.











