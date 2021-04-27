Türkiye Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi, 7 aylık bebeği sezaryenle alındı

Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi, 7 aylık bebeği sezaryenle alındı

Türkiye

Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi, 7 aylık bebeği sezaryenle alındı

Çankırı'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile öğretmen Tuğba Bekel, hastalığa yenildi. Bekel'in bebeği ise sezaryenle alındı.

27 Nisan 2021, Salı 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentteki özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Bekel, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekel, 8 Nisan'da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam sağlık durumu ağırlaşan Bekel, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, kuvöze konuldu. Tuğba Bekel'in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu