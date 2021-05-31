Magazin Tuğba Özay: Erkek çok ama adam yok

Tuğba Özay: Erkek çok ama adam yok

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Tuğba Özay: Erkek çok ama adam yok

Uzun zamandır kalbi boş olan Tuğba Özay özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Özay’ın İtalyan eşi Ludovic Fattizo ile mutluluğu uzun sürmemişti.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Tuğba Özay modacı arkadaşı Serhat Çağırtekin’in yeni gelinlik koleksiyonunu tanıtmak için Antalya’daki çiftliğinden İstanbul’a geldi. Uzun süredir kalbi boş olan Tuğba özel hayatına dair şunları söyledi: “Erkek çok ama adam bulmak hiç kolay değil, hatta zor. Adamlık ayrı bir şeydir. Benim odunlarla işim yok. Aşkımı hak edecek biri karşıma çıkarsa yeniden evlenmeyi düşünebilirim.”

Tuğba Özay bu gelinliği modacı Serhat Çağırtekin ile bir sağlık çalışanına hediye edeceklerini söyledi.

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