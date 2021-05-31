Tuğba Özay: Erkek çok ama adam yok

Tuğba Özay modacı arkadaşı Serhat Çağırtekin’in yeni gelinlik koleksiyonunu tanıtmak için Antalya’daki çiftliğinden İstanbul’a geldi. Uzun süredir kalbi boş olan Tuğba özel hayatına dair şunları söyledi: “Erkek çok ama adam bulmak hiç kolay değil, hatta zor. Adamlık ayrı bir şeydir. Benim odunlarla işim yok. Aşkımı hak edecek biri karşıma çıkarsa yeniden evlenmeyi düşünebilirim.”

Tuğba Özay bu gelinliği modacı Serhat Çağırtekin ile bir sağlık çalışanına hediye edeceklerini söyledi.