Tuğba Özay: Hey bukalemun kardeş!

Çıktığı bir doğa gezisinde bulduğu bukalemun ile fotoğraf çektiren Tuğba Özay, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuğba Özay’ın Instagram paylaşımı şöyle:

“Hey bukalemun kardeş! Merhaba ben 'insanoğlu' denen hala evrimini tamamlamış ilkel yaratık soyundan. Yalnız benim birçok cinsimden bir farkım var! Benden korkma! Ben sana asla zarar vermem! Seni incitmem. Eğer izin verirsen sırtını okşarım, biraz konuşur sohbet eder seni yine doğana bırakırım… Biz insanoğlu yakmayı, yıkmayı, talan etmeyi seviyoruz ama sizin dünyanızda hiç böyle şeyler yok! Doğanın kanunu gereği sadece karnınız acıktığında yaşamınızı sürdürmek zorunda olduğunuzdan başka bir canlıyı yiyebiliyorsunuz. Maalesef bizim ırkımız sizler gibi değil! Biz insanoğlu hiç doymadığımız gibi güzel olan ne varsa tüketiyor, yok ediyoruz. Bu sebepten neden size 'hayvan' bize 'insan' deniyor bunu hep sorguluyorum bukalemun kardeş. Neyse bana önce temkinli yaklaşsan da sonra sırtını sevmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. İnsan ırkının içinde de iyiler var. Atalarımızdan öğrendiklerimizi çocuklarımızı da aktaracağımız bir sevgi var bazılarımızın içinde bu sabah da sen onlardan birine denk geldin. Memnun oldum, adım Tuğba.”