Tuğba Özay, kıyafetiyle alay konusu oldu

Kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak tanımlayan Tuğba Özay, giydiği kıyafet ile sosyal medyada alay konusu oldu. Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Tuğba bu nasıl kıyafet gözlerimiz kanadı" yorumunu yaptı.

"GÖZLERİMİZ KANADI"

Instagram hesabından sahne öncesi fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tuğba Özay, alay konusu oldu. Takipçileri, Özay'ın kıyafetini eleştiri yağmuruna tuttu.

Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Tuğba hanım hiç yakışmamış kıyafet doğruya doğru." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Tuğba bu nasıl kıyafet gözlerimiz kanadı." yorumunu yaptı.

İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımı:



