Tuğba Özay kozmetik işine giriyor

Yıllarca buraya gidip gelen Özay son dönemde iyice yerleşmiş, pandemi başladığından beri de Manavgat’tan ayrılmamıştı. Çiftlikte tarımla uğraşmış, evin meyve sebze ihtiyacını yetiştirmeye başlamıştı. Hatta arazisindeki zeytin ağaçlarından zeytinyağı üretmiş, bunları da şişeleyip satmıştı.

'ŞAMPİYON BELLİ'

“Ticareti çok sevdim” diyen Tuğba Özay şimdi de kozmetiğe el attı. Kendi yetiştirdiği bitkilerden doğal ve organik kozmetik ürünleri yapacak. ‘Tabiatın Kızı’ adını vereceği markasıyla bunları satışa çıkarmaya hazırlanan Tuğba Özay “Biliyorum ki kozmetik işinde de başarılı olacağım. Şampiyon belli” dedi.



