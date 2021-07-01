Magazin Tuğba Özerk: Anne olmak istiyorum

Tuğba Özerk: Anne olmak istiyorum

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Tuğba Özerk: Anne olmak istiyorum

1.5 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikah masasına oturan Tuğba Özerk anne olmak istiyor. Hakan KIRARSLAN / POSTA

01 Temmuz 2021, Perşembe 07:59 Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk 2006’da evlendiği Erhan Kanioğlu’ndan 2008’de, 2016’da izdivaç yaptığı Altan Nuh’tan 2017’de boşanmıştı. Şarkıcı üçüncü evliliğini de 1.5 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Gökmen Tanaçar ile önceki gün yaptı. Nikah Bebek’teki Boğaz manzaralı evlerinde kıyıldı. Tuğba Özerk’in gelinliği modacı Tuğba Yavuz’a ait ve 20 kilo ağırlığındaydı. Popçu, partide de yine aynı modacıya ait bir elbise giydi.

Tuğba Özerk, “Her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor, Allah herkese bu mutluluğu yaşatır inşallah. Bir de çocuğumuz olursa daha ne isterim Allah’tan’’ dedi. Gökmen Tanaçar da “Tuğba gibi güzel ve iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok arzuluyorum’’ diye konuştu.



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