Gökçen Taştemel’e hakaret ve tehdit suçundan 8 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılan şarkıcıya bu defa 10 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Gökçen Taştemel, Tuğba Özerk’in kendisini ‘ucuz, basit, bar parçası” diyerek hakaret ettiğini ve “Bir daha televizyonlarda yalan söylersen seni gebertirim” diyerek tehdit ettiğini belirtti.