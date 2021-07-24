Magazin Tuğba Özerk: Kuralları ben koyarım

Tuğba Özerk: Kuralları ben koyarım

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Tuğba Özerk: Kuralları ben koyarım

1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlenen Tuğba Özerk rötarlı balayında konuştu. Özerk evlilikle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk 1.5 yıldır beraber olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran’da Kuruçeşme’deki evlerinde aile arasında evlenmişti. Pandemiden dolayı balayına gidemeyen çift, hem bayram tatilini, hem de balayını geçirmek için soluğu Çeşme’de aldı. Önceki gün Alaçatı’daki Beach Resort’ta görüntülenen Tuğba Özerk evlilikle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

‘EŞİM BENİ KISITLAMAZ’

Tuğba Özerk “Evlilik hayatımızda hiç bir şeyi değiştirmedi. Gökmen öyle kısıtlayıcı, kuralcı bir insan değildir. Kuralları evde genelde ben koyarım. En kısa zamanda çocuk sahibi olmak istiyoruz. Ama önce biraz evliliğin tadını çıkaralım. Yeni bir şarkı yaptım; ‘Halay Başı’. Yakında onu çıkaracağım” dedi.

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