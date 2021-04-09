Magazin Tuğba Özerk'e canlı yayında kına gecesi

Tuğba Özerk'e canlı yayında kına gecesi

Magazin

Tuğba Özerk'e canlı yayında kına gecesi

Şarkıcı Tuğba Özerk, Star Tv ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katıldı.

09 Nisan 2021, Cuma 14:49 Son Güncelleme:
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Demet Akalın ve Alişan, bu yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Tuğba Özerk'e sürpriz kına gecesi düzenledi.

Ünlü şarkıcı, türkülerin de çalmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. Ardından gelinlik giyen Özerk, adeta düğün provası yapmış oldu.

SEVGİLİSİNİ BİR YIL SAKLADI

Bir yıldır sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran Tuğba Özerk, "İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı'daydık. Daha sakin ortamlara tercih ettik. Senelerdir kimse yoktu hayatımdı. Bir senedir mutlu bir birlikteliğimiz var. Ciddi düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik teklifi aldığını açıklayan şarkıcı, "Teklifimi aldım. Gayet sade ve zarif bir şekilde teklif etti. Ben de kabul ettim" şeklinde konuşmuştu.

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