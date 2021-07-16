Tuğçe Akgün, Paylaş Benimle programına katılan yeni isim oldu. Paralimpik olimpiyatlardaki başarısını ve üyesi olduğu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ni anlatan Tuğçe Akgün izleyenlerin dikkatini çekti ve pek çok kişi genç kadının hakkında araştırma yapmaya başladı.

TUĞÇE AKGÜN KİMDİR?

Tuğçe Akgün 30 yaşında genç bir kadın. Paylaş Benimle programına katılmasıyla herkesin adını duyduğu ve başarılı ile insanlara umut veren, örnek olan bir kadın…

Tuğçe Akgün bundan 8 sene önce İzmir’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felci oldu.

Kullandığı araç, evine 400 metre kala virajı alamayınca ve dört takla atıp uçurumdan denize yuvarlandı. Ciğerleri suyla dolan Tuğçe Akgün o andan sonra zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başladı. Yaklaşık 2 hafta boyunca komada kalan genç kadın, gözlerini açtığında artık hayatı bambaşka olmuştu.

Yaşadığı pek çok sağlık sorunu ve fiziki yetersizliklere rağmen yaşamaktan hiç yılmayan ve vazgeçmeyen Tuğçe Akgün bugün milli bir atlet ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin Başkan yardımcısı.