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Tuğçe Ergişi ile Alihan arasında canlı yayında gerginlik

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının konukları Tuğçe Ergişi ve Alihan canlı yayında birbirine girdi. Alihan'ın Ergişi için "Sen sus küçük kız" demesinin üzerine ikilinin arasında tansiyon yükseldi

07 Mayıs 2019, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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Tuğçe Ergişi ile Alihan arasında canlı yayında gerginlik

Müzisyen Alihan, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında yıllar önce Ajdar'a yumruk atmasıyla ilgili konuşan Alihan, programının diğer konuğu olan İşte Benim Stilim yarışmacısı Tuğçe Ergişi'nin soruları üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Ajdar olayını bilmediğini söyleyen Tuğçe Ergişi'nin soru sormasına sinirlenen Alihan, "Sen sus küçük" deyince ikili arasında ipler gerildi.

İŞTE GERİLİM DOLU O ANLAR:

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