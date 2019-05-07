Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in sunduğu "Bu Tarz Benim"le adını duyuran ve yarışmadan sonra yaptırdığı estetiklerle sıkça gündeme gelen Tuğçe Ergişi, bugün Kanal D'nin sevilen programı "2. Sayfa"ya konuk oldu. Duygusal bir kişiliğe sahip olan Tuğçe Ergişi, Kemal Doğulu ile yaşadağı polemikle bir kez daha magazin dünyasında konuşmaya başlandı.

Ergişi hakkında pek fazla bilgiye sahip olmayanlar ise "Tuğçe Ergişi kimdir? Kaç yaşında?" sorusunu yöneltiyor.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası O 4 yaşındayken boşandı. Babasının yanında büyüdü. Tiyatro Bölümü mezunudur.

Tuğçe Ergişi, renkli giyinmeyi sevmekte ve kıyafete çok düşkün olduğu için evinde özel bir giyinme odası ve bu oda içerisinde 4 tane gardrop kullanıyor.2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.

15 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihinde Lübnanlı bir organizatör Elie Nahas'ın tarafından düzenlenen "Miss Humanity" adlı yarışmada Lübnan'da Türkiye’yi temsil etti ve ikinci oldu.26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D televizyonunda yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" programına dahil oldu.