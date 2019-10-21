Tuğçe Taş 1 haftadır aranıyor

En son Venice Beach’te görülen Tuğçe’nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu’ndan yardım istedi.

Tuğçe için ‘Kayıp aranıyor’ ilanları hazırlayan polis, posterleri Tuğçe’nin zaman geçirdiği yerlere astı. Los Angeles’te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul’daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, ağustosta Nevada eyaletinde her yıl yapılan ‘Burning Man’ festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmıştı.