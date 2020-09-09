Türkiye Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

Türkiye

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

İdlib'de harekat bölgesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu.

09 Eylül 2020, Çarşamba 11:30 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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