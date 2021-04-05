TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Özlem Zengin, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Halis Dalkılıç’ın katıldığı TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurulu’nda Nilüfer Çevikel, TÜGİAD tarihinin ilk ve tek Genel Başkanı olarak seçildi. TÜGİAD, açılımındaki 'iş adamları' ifadesini de 'iş insanları' olarak değiştirdi.

TÜGİAD’ın kuruluştan bu yana, tam 35 yıl sonra ilk defa bir kadın Genel Başkan seçtiğine dikkati çeken TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “TÜGİAD’da Nilüfer Çevikel’le büyük gelişmeye imza atılacak inşallah. Nilüfer Hanım iş hayatındaki başarıları, tecrübeleri ve birikimi, sivil toplum kuruluşlarındaki liderlikleri ile ekibiyle birlikte TÜGİAD’ı çok daha ilerilere başarı ile taşıyacaktır. Hep birlikte milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin, masum ve mazlum milletlerin, dünyamızın geleceği için çalışmalıyız. Kaynaklarımızın verimli, planlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak zorundayız. Böyle yaptığımız takdirde gelecek günlerin, milletimiz ve insanlık için daha güzel ve güvenli olacağına inanıyorum. TÜGİAD üyelerine, aziz milletimizin zor zamanlarda çok ve büyük işler başarma kudretinin varisleri olduğumuz gerçeğini hatırlatarak aydınlık geleceğimize sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Kuruluşunun 35’inci yılına erişen TÜGİAD’ın 18’inci Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Genel Başkan Nilüfer Çevikel, amaçlarının Türk girişimcisinin sesi olabilmek olduğunu ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda da duyarlılığın arttırılması gerektiğini vurguladı. Çevikel, dijital dönüşümün de öncelikleri olacağını dile getirdi.