Tuğkan'ın yeni teklisi Kaç, hazırlıkları hızla devam eden ve parçalarının akustik versiyonları olarak yayınlanacak bir dizi single’ı içeren projenin ilki olarak dinleyici ile buluşuyor. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda Tuğkan’a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti. Kaydı Erekli/Tunç stüdyolarında yapılan şarkının mix ve mastering’i Mert Kasap tarafından yapıldı.



