24 yıldır mikrofondan hiç kopmadan sıcak, samimi ve içten programlarıyla sevenlerinin gönlüne taht kuran Tuğrul Altınkara, İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu ve yeniden yayın hayatına başlayan, ulusal radyo kanalı Radyo Tatlıses'le çalışmaya başladı.

Tuğrul Altınkara, hafta içi her gün 14:00/17:00 arası “Tehlikeli saatler” adlı programıyla Radyo Tatlıses’te sevenleriyle buluşuyor.