Tuğrul Altınkara Radyo Tatlıses'te
1996 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen radyolarında program yapan, Türkiye ve Uluslararası çapta bir çok ödüle sahip radyocu Tuğrul Altınkara'nın yeni adresi belli oldu.
12 Mayıs 2020, Salı 13:41 Son Güncelleme:
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24 yıldır mikrofondan hiç kopmadan sıcak, samimi ve içten programlarıyla sevenlerinin gönlüne taht kuran Tuğrul Altınkara, İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu ve yeniden yayın hayatına başlayan, ulusal radyo kanalı Radyo Tatlıses'le çalışmaya başladı.
Tuğrul Altınkara, hafta içi her gün 14:00/17:00 arası “Tehlikeli saatler” adlı programıyla Radyo Tatlıses’te sevenleriyle buluşuyor.