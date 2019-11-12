Son zamanlarda eşi ile birlikte yarış atlarına bir hayli yatırım yapan Işın Karaca, bu işi daha da büyüteceğini; hatta konserlerden daha çok para kazandığını söylemişti.Ancak ikilinin apar topar boşanması kafaları karıştırmış, herkes ayrılığın perde arkasında ne olduğunu araştırmaya başlamıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programınında Tuğrul Odabaş'ın, Işın Karaca'yı kullandığı; bu durumun ayrılığa sebep olduğu iddia edildi.

'Parasını ona ödetiyorum'

Tuğrul Odabaş'ın bir kadına, "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" demesi, Işın Karaca'nın kulağına gidince kıyamet koptu.

At krizi yüzünden boşandılar

Bu sözlere çok sinirlenen Işın Karaca'nın, ipleri tamamen koparttığı söylendi. At krizi nedeniyle boşandıkları söylenen çift, iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Tayları satışa çıkardı

Ancak Tuğrul Odabaş'ın boşanır boşanmaz "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" diyerek taylarını satışa çıkarması iddiaların doğru olduğu düşüncelerine neden oldu.





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