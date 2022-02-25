TÜİK verileri açıkladı! Listenin başında İzmir var

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı İzmir’de binde 6,72 olarak gerçekleşti. 2021 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa ve binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli ve binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1, kadınlarda 25,4 iken İzmir’de ise ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 29,0, kadınlarda 26,4 oldu. İzmir’de erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR OLDU

2021 yılında Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85, İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 13 bin 391 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il binde 3,04 ile İzmir oldu.

Bu ili binde 3,01 ile Antalya ve binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari ve binde 0,46 ile Siirt izledi. İzmir’de boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. İzmir’de 2021 yılında boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 29,9’u ise 16 yıl ve üzeri evli çiftlerde gerçekleşti.

DHA